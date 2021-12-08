В красном платье и с макияжем: королева Елизавета II дала очередную аудиенцию

В красном платье и с макияжем: королева Елизавета II дала очередную аудиенцию

Несмотря на то, что королеве Елизавете II врачи велели больше отдыхать, ей разрешили выполнять легкие рабочие обязанности.

Вчера, 7 декабря, Ее Величество провела виртуальную аудиенцию Абдулкадиром Ахмед-Хейр Абди, послом Сомали. Елизавета II появилась на экране монитора по видеосвязи из своей резиденции - Виндзорского замка.

Королева Елизавета II / Getty Images

Монарх хорошо выглядела и была одета в красное платье и с бриллиантовой брошью в виде банта на груди. Ее образ традиционно дополняла жемчужная двухнить и жемчужные серьги. Елизавете II сделали укладку, а губы она накрасила красной помадой.

Королева Елизавета II / Getty Images

Уже через неделю королева отправится на рождественские каникулы в Сандрингем. Пока не известно, на вертолете или на поезде, но мы знаем, что отдых Елизаветы II продлится до 6 февраля, даты, когда она отметит 70-летие своего пребывания на троне.

Читайте также: