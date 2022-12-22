В красном платье и с маленькой дочерью на руках: архивное рождественское фото королевы Сильвии

На этом снимке из архива запечатлена королева Швеции Сильвия и ее супруг - король Карл Густав - с маленькой наследной принцессой Викторией.

Фото было сделано на фоне скромной праздничной елки, украшенной игрушками. Сильвия в красном платье и с низким пучком на голове держит малышку Викторию на руках.

Принцесса одета в белое платьице и стоит босиком. А ее отец король что-то ей в этот момент говорит и дотрагивается к дочери рукой, а она в ответ улыбается.

Королева Сильвия, король Карг Густав и их дочь Виктория / Фото: Getty Images

А на этом снимке запечатлена королева Сильвия с уже взрослой дочерью Викторией. Как видите, с годами любовь королевы к красным платьям не прошла.

Кронпринцесса Виктория и королева Сильвия / Фото: Associated Press

В этом году шведская королевская семья еще не показывала свою рождественскую открытку, но в нашей галерее вы можете посмотреть на открытки других европейских монарших особ.

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