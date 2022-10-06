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В красном платье и с ободком на голове: королева Матильда экспериментирует с образами

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В красном платье и с ободком на голове: королева Матильда экспериментирует с образами

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Бельгийская королевская чета находится с официальным визитом в Германии.

Вчера, 5 октября король Филипп и его супруга королева Матильда были запечатлены около Государственной канцелярией в Майнце. Бельгийская королевская чета посетит Рейнланд-Пфальц 5 и 6 октября 2022 года.

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Вчера во время появления на публике 49-летняя королева продемонстрировала очередной яркий образ.

На ней было красное платье с цветочным рисунком и такого же цвета ободок у нее был на голове. Белое короткое пальто Матильда набросила сверху, а обута была в нюдовые туфли-лодочки на каблуках в тон которым подобрала маленькую сумку.

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Матильда, как всегда, предпочла макияж без макияжа, надела серьги с жемчугом в уши, золотой браслет и часы, а на пальце у нее сверкало одно из помолвочных колец, подаренных Филиппом.

Королева Матильда / © Associated Press
Королева Матильда / Фото: Associated Press
Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Король выбрал серый классический костюм, белую рубашку и надел бежевый галстук в сине-белую полоску.

Днем ранее королева демонстрировала очень яркий лук в синем цвете, который надела не совсем по погоде. Надо отдать должное королеве, она смело экспериментирует. 

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1218
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