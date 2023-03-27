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В красном платье и с огромной сумкой: папарацци подловили пресс-секретаря Байдена по дороге на самолет

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1442
Время на прочтение
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В красном платье и с огромной сумкой: папарацци подловили пресс-секретаря Байдена по дороге на самолет

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер для авиаперелета выбрала теплую одежду.

Фотографы запечатлели пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, когда она направлялась на борт Air Force one, чтобы полететь с рабочим визитом вместе с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл Байден в Оттаву.

Для перелета пресс-секретарь выбрала трикотажное красное рельефное платье, которое она скомбинировала с черными плотными колготами и черными кожаными сапогами на низкой подошве.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Было прохладно, поэтому Карин надела черный пуховик. На одном плече она несла огромную коричневую сумку с вещами, а на другом – коричневый шоппер.

Свой аутфит она дополнила любимым ювелирным набором – серьгами-гвоздями и изящным кулоном на цепочке.

Напомним, на пресс-брифинге Жан-Пьер предстала в белом топе с черным воротником-рюшами и брюках-палаццо цвета фуксии.

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Дата публикации
Просмотры
1442
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