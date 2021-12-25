В красном платье и с особенной брошью: королева Елизавета II поздравила британцев с Рождеством

Во время рождественского видеообращения 95-летняя королева отдала дань уважения своему покойному супругу принцу Филиппу.

Сегодня, 25 декабря, королева Елизавета II традиционно поздравила всех британцев с Рождеством. Ежегодное видеообращение она записала из Виндзорского замка.

Это первое Рождество за более 70 лет, которое Ее Величество встретила без своего супруга принца Филиппа, который ушел из жизни 9 апреля этого года.

Во время своего видеообращения Елизавета II отдала дань уважения своему мужу. Она также поделилась переживаниями после его смерти.

"Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему. Однако на протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего любимого Филиппа меня утешали теплые сообщения со всех уголков страны и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал", - сказала королева.

Королева Елизавета II / Getty Images

Монарх добавила, что как бы она и ее семья ни скучали по принцу Филиппу, он бы хотел, чтобы они наслаждались этим светлым праздником Рождества Христова.

В своей речи Ее Величество говорила также о премии герцога Эдинбургского, о предстоящих Играх Содружества, прошедшем климатическом саммите в Глазго и о своем платиновом юбилее, который, она надеется, покажет всем возможность наслаждаться "чувством сплоченности" и смотреть с уверенностью в будущее.

Во время видеообращения королева была одета в красное платье от Angela Kelly. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем из трех нитей и жемчужными серьгами. К платью Ее Величество прикрепила особенную сапфирово-бриллиантовую брошь в виде хризантемы. Эту брошь королева впервые надела для фотосессии в честь помолвки с принцем Филиппом в 1947 году. Ее она также надевала на празднование годовщины бриллиантовой свадьбы в 2007 году.

У Ее Величества была аккуратная укладка и макияж с акцентом на красной помаде.

Елизавета II сидела за столом на фоне елки и красиво украшенного камина. На столе стояла ее фотография с покойным мужем. Снимок был сделан в загородном доме Broadlands в 2007 году во время празднования годовщины их свадьбы (60 лет). На этой фотографии на королеве точно такая же брошь в виде хризантемы.

Напомним, отец королевы Елизаветы король Георг VI начал традицию рождественских обращений в 1932 году по радио. Свое первое рождественское обращение Елизавета II произнесла по радио в 1952 году в возрасте 26 лет, всего через несколько месяцев после смерти отца и до ее коронации в 1953 году. А по телевидению первая речь королевы появилась в 1957 году.

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