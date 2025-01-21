В красном платье и с роскошным колье: невестка Трампа в ярком образе появилась на инаугурационном бале

42-летняя Лара Трамп в образе lady in red станцевала с мужем на балу.

Старший сын Дональда Трампа – Эрик Трамп – и его жена Лара вместе с другими членами семейства приняли участие в традиционном инаугурационном балу, который состоялся в конференц-центре Уолтера Вашингтона.

Эрик и Лара Трамп на инаугурационном балу / Фото: Getty Images

Лара выбрала для такого события красное платье без бретелек с полосками на корсете, имитированным поясом и баской-хвостом, который каскадом спускался вниз.

Лара и Эрик Трампы / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила прической с локонами, вечерним макияжем с глянцевым блеском на губах, роскошным колье на шее с драгоценными камнями и элегантными длинными серьгами в ушах.

Тиффани и Лара Трампы/Instagram Лары Трамп

Эрик был одет в черный смокинг, белую рубашку с золотыми запонками, черную бабочку, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Лара Трамп на службе и церемонии инаугурации предстала в темно-синем платье-пальто с бахромой и большими пуговицами, которое сочетала с лакированными туфлями на высоких шпильках.

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