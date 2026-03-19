В красном платье и с жемчужным чокером: королева Камилла и Чарльз попрощались с президентской четой Нигерии

Первая леди Нигерии и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Король и президент поговорили на открытом воздухе солнечным весенним утром, после чего пожали друг другу руки и попрощались. Королева Камилла сказала первой леди Олуреми Тинубу: «Какой прекрасный день!», а трубач исполнил королевский салют, когда президент и первая леди покидали территорию Виндзорского замка, где вчера в их честь был организован государственный банкет.

В этот раз Камилла выбрала красное платье с длинными рукавами, чтобы попрощаться с первой леди около замка. И подобрала к образу черные туфли-лодочки на невысоких каблуках и жемчужный чокер, а также жемчужные серьги-висюльки и надела свой любимый браслет на запястье от Van Cleef & Arpels.

Первая леди Нигерии выбрала не менее яркий образ, надев цветастое макси-платье и бирюзовую накидку, расшитую цветами.

Реклама

Напомним, на вчерашнем банкете королева Камилла появилась в кремовом платье-пальто с воротником-стойкой от Фионы Клэр и была в бельгийской сапфировой тиаре королевы Елизаветы II.