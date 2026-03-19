В красном платье и с жемчужным чокером: королева Камилла и Чарльз попрощались с президентской четой Нигерии
Король Чарльз и королева Камилла попрощались с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу и первой леди Олуреми Тинубу, которые покинули сегодня Виндзорский замок во второй день своего государственного визита.
Король и президент поговорили на открытом воздухе солнечным весенним утром, после чего пожали друг другу руки и попрощались. Королева Камилла сказала первой леди Олуреми Тинубу: «Какой прекрасный день!», а трубач исполнил королевский салют, когда президент и первая леди покидали территорию Виндзорского замка, где вчера в их честь был организован государственный банкет.
В этот раз Камилла выбрала красное платье с длинными рукавами, чтобы попрощаться с первой леди около замка. И подобрала к образу черные туфли-лодочки на невысоких каблуках и жемчужный чокер, а также жемчужные серьги-висюльки и надела свой любимый браслет на запястье от Van Cleef & Arpels.
Первая леди Нигерии выбрала не менее яркий образ, надев цветастое макси-платье и бирюзовую накидку, расшитую цветами.
Напомним, на вчерашнем банкете королева Камилла появилась в кремовом платье-пальто с воротником-стойкой от Фионы Клэр и была в бельгийской сапфировой тиаре королевы Елизаветы II.