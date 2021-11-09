В красном платье и с жуком на поясе: Джилл Байден в эффектном луке посетила школу

В красном платье и с жуком на поясе: Джилл Байден в эффектном луке посетила школу

Первая леди США продемонстрировала новый красивый аутфит.

Джилл Байден вчера, 8 ноября, посетила педиатрическую клинику вакцинации COVID-19 в начальной школе Франклина Шермана в Маклине, штат Вирджиния. Визит состоялся в рамках общенациональной кампании, призывающей родителей и опекунов вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Джилл Байден / Associated Press

Там первая леди появилась в красивом образе. На ней было красное длинное платье с пикантным декольте и воротником. Талию жена президента подчеркнула черным поясом с металлической пряжкой в виде жука.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы она уложила в локоны, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, уши украсила лаконичными серьгами, а на лицо надела черную маску.

Джилл Байден / Associated Press

На шее у Джилл было множество подвесок, одна из них – ее любимая с надписью Mama.

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, Джилл вернулась вчера в Вашингтон с уикенда в Рехобот-Бич. Одета она была в пальто пурпурного цвета, под которым на ней был черный наряд. Лук она дополнила черными замшевыми сапогами на небольших каблуках и черной маской.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

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