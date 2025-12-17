ТСН в социальных сетях

В красном платье и серьгах любимого бренда Камиллы: принцесса Уэльская с семьей посетила рождественский обед короля

Вчера король Чарльз и королева Камилла устроили в Букингемском дворце праздничный рождественский обед для широкого круга королевской семьи.

Принц Уильям, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт

Принц Уильям, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Фотографы запечатлели многих, кто подъезжал ко дворцу на мероприятие. Среди них был принц Уильям и принцесса Кейт с детьми. За рулем находился принц Уильям, а его жена, принцесса Кэтрин, сидела на переднем сиденье. Одета Кейт была в красное платье в мелкий белый горох, а ее волосы были собраны черным бархатным бантом. Образ свой Кейт дополнила парой висячих белых сережек Van Cleef & Arpels – любимого ювелирного бренда королевы Камиллы.

Принц Уильям, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Кейт и ее 10-летняя дочь принцесса Шарлотта, в этот раз появились на мероприятии с идентичными прическами, что выглядело очень мило. Шарлотта была в бордовом платье и сидела на заднем сиденье автомобиля.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, недавно семья принца и принцессы Уэльских продемонстрировала роскошные образы на рождественском концерте Кейт «Вместе на Рождество», который состоялся 5 декабря.

