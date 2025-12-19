ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и шапке Санты: герцогиня Софи украшала праздничные печенья на мероприятии

Герцогиня Эдинбургская во время визита в организацию Disability Initiative продемонстрировала праздничный образ.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софи

Герцогиня Софи / © Getty Images

В шапке Санты Софи украшала печенье в форме Рудольфа во время этого мероприятия.

Disability Initiative — это благотворительная организация, предоставляющая специализированные услуги и поддержку взрослым людям с ограниченными возможностями, имеющим сложные физические нарушения или приобретенные черепно-мозговые травмы.

Софи появилась на публике в темно-красном платье в принт от Lexy London и дополнила его вельветовым пальто от Victoria Beckham более глубокого бордового цвета с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Также Софи держала в руках коричневую сумку на металлических закрепках, а обута была в высокие замшевые сапоги.

Герцогиня Софи / © Getty Images

Герцогиня Софи / © Getty Images

Герцогиня выглядела очень празднично и дополнила свой образ золотыми серьгами, ярким макияжем, помолвочным кольцом на пальце и светлым маникюром.

Герцогиня Софи / © Getty Images

Герцогиня Софи / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, в какой образе Софи приезжала на рождественский обед короля Чарльза и королевы Камиллы.

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie