В красном платье и шапке Санты: герцогиня Софи украшала праздничные печенья на мероприятии
Герцогиня Эдинбургская во время визита в организацию Disability Initiative продемонстрировала праздничный образ.
В шапке Санты Софи украшала печенье в форме Рудольфа во время этого мероприятия.
Disability Initiative — это благотворительная организация, предоставляющая специализированные услуги и поддержку взрослым людям с ограниченными возможностями, имеющим сложные физические нарушения или приобретенные черепно-мозговые травмы.
Софи появилась на публике в темно-красном платье в принт от Lexy London и дополнила его вельветовым пальто от Victoria Beckham более глубокого бордового цвета с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Также Софи держала в руках коричневую сумку на металлических закрепках, а обута была в высокие замшевые сапоги.
Герцогиня выглядела очень празднично и дополнила свой образ золотыми серьгами, ярким макияжем, помолвочным кольцом на пальце и светлым маникюром.
Ранее, напомним, мы показывали, в какой образе Софи приезжала на рождественский обед короля Чарльза и королевы Камиллы.