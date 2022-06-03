В красном платье и шляпе с перьями: жена Бориса Джонсона на торжественной церемонии в Лондоне

В красном платье и шляпе с перьями: жена Бориса Джонсона на торжественной церемонии в Лондоне

Супруги Джонсонов посетили службу в соборе Святого Павла, которая состоялась в рамках празднования платинового правления Елизаветы II.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри Джонсон посетили торжественную службу в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, состоявшейся в соборе Святого Павла в Лондоне.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Керри выглядела прекрасно. Она была одета в красное приталенное платье миди от своего любимого бренда Sandro.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Наряд госпожа Джонсон дополнила элегантной белой шляпой с красными перьями от AJ Gretton и красными туфлями-слингбэками от Dune.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

Борис надел черный пиджак, серую жилетку, белую рубашку, черный галстук с узором и серые брюки в полоску.

Борис и Кэрри Джонсоны / Фото: Associated Press

А герцогиня Кембриджская Кейт выбрала для мероприятия белое платье от бренда Alexander McQueen, в котором впервые появилась на приеме, организованном для лидеров G7 в Корнуолле прошлым летом. Аутфит она дополнила шляпой от Philip Treacy и ювелирным набором с сапфирами, который раньше принадлежал принцессе Диане.

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