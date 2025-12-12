- Дата публикации
Категория
Общество
В красном платье и свадебной тиаре свекрови: королева Максима произвела фурор на банкете
В Нидерландах состоялся государственный банкет в честь визита президентской четы Финляндии.
Президент Финляндии Александр Стубб и первая леди Сюзанна Иннес-Стубб прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом, вчера их встречали король Виллем-Александр и королева Максима.
Королева выглядела потрясающе в красном платье с объемными рукавами и открытыми плечами, созданное датским дизайнером Клаесом Иверсеном. Впервые Максима надела это платье на гала-ужин с президентом Макроном и его женой в апреле 2023 года во время их государственного визита в Нидерланды.
Образ Ее Величество дополнила темно-синей лентой Ордена Белой Розы Финляндии и Вюртембергской тиарой из коллекции Дома Оранских. Она отличается оригинальным цветочным узором и украшена бриллиантами и жемчугом. Считается, что она была подарком короля Вильгельма I Вюртембергского своей дочери Софи по случаю ее свадьбы с королем Нидерландов Вильгельмом III в 1839 году.
Долгие годы эта тиара была любимой у ее свекрови, бывшей королевы Беатрикс, матери Виллема-Александра, которая выбрала ее для своей свадьбы с принцем Клаусом в 1966 году.
Королева Максима также надела в этот вечер жемчужное ожерелье, серьги из жемчуга и жемчужную брошь. Она выглядела великолепно, впрочем, на церемонии приветствия вчера днем образ королевы был также роскошным.