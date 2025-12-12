В красном платье и свадебной тиаре свекрови: королева Максима произвела фурор на банкете

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб и первая леди Сюзанна Иннес-Стубб прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом, вчера их встречали король Виллем-Александр и королева Максима.

Королева выглядела потрясающе в красном платье с объемными рукавами и открытыми плечами, созданное датским дизайнером Клаесом Иверсеном. Впервые Максима надела это платье на гала-ужин с президентом Макроном и его женой в апреле 2023 года во время их государственного визита в Нидерланды.

Принцесса Амалия, первая леди Сюзанна Иннес-Стубб, президент Александр Стубб, король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Образ Ее Величество дополнила темно-синей лентой Ордена Белой Розы Финляндии и Вюртембергской тиарой из коллекции Дома Оранских. Она отличается оригинальным цветочным узором и украшена бриллиантами и жемчугом. Считается, что она была подарком короля Вильгельма I Вюртембергского своей дочери Софи по случаю ее свадьбы с королем Нидерландов Вильгельмом III в 1839 году.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Долгие годы эта тиара была любимой у ее свекрови, бывшей королевы Беатрикс, матери Виллема-Александра, которая выбрала ее для своей свадьбы с принцем Клаусом в 1966 году.

Свадьба нидерландской кронпринцессы Беатрикс и ее жениха принца Клауса в Амстердаме, 10 марта 1966 года / © Getty Images

Королева Максима также надела в этот вечер жемчужное ожерелье, серьги из жемчуга и жемчужную брошь. Она выглядела великолепно, впрочем, на церемонии приветствия вчера днем образ королевы был также роскошным.