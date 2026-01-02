В красном платье и туфлях на каблуках: 85-летняя королева Маргрете II посетила новогодний банкет

Королева Маргрете II / © Getty Images

Торжественное мероприятие организовали ее сын — король Фредерик X и невестка королева Мэри для правительства, представителей официальной Дании и двора во дворце Кристиана VII в Амалиенборге.

85-летняя королева традиционно выбрала красное макси-платье с пышной юбкой, подобрала к образу светло-бежевые туфли на невысоких устойчивых каблуках и сверху надела коричневую шубу. Маргрете II также надела золотую цветочную тиару и серьги из этого же гарнитура. Также у нее был фирменный красный маникюр и кольцо с камнем на пальце.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Напомним, невестка Маргрете II — королева Мэри — появилась на банкете в кружевном топе от Lasse Spangenberg и платье с пышным подолом от Jesper Høvring, а также в тиаре-бандо с бриллиантами.

Королева Мэри / © Getty Images

А вторая невестка королевы — принцесса Мари — выбрала для этого же мероприятия платье Rikke Gudnitz темно-синего цвета с контрастным воротником и туфли-лодочки в тон.