В красном платье и туфлях цвета металлик: первая леди Чехии встретилась с нидерландской королевой

Ева Павлова и королева Максима / © Getty Images

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Президент Чешской Республики Петр Павел и его супруга Ева Павлова принимали у себя в гостях, в Пражском замке, короля Нидерландов Виллема-Александра и королеву Максиму, которые с официальным визитом прибыли в Прагу.

Фотографы запечатлели первую леди и королеву во время приветственной церемонии. Ева Павлова появилась в ярком женственном образе. На ней было красное платье миди с длинными рукавами, воротником и изысканными пуговицами. Наряд Павлова скомбинировали с туфлями-лодочками цвета металлик и серебряным клатчем.

Ева Павлова и королева Максима / © Getty Images

Первая леди сделала объемную укладку, макияж с красной помадой и бордовый маникюр. Лук она завершила лаконичными украшениями. В руках Ева несла букет цветов.

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Напомним, Ева Павлова приехала в Вашингтон в черном жакете с золотыми пуговицами, кремовой блузке и голубых прямых штанах.