В красном платье и туфлях в тон: королева Летиция встретилась со спортсменами во дворце

В красном платье и туфлях в тон: королева Летиция встретилась со спортсменами во дворце

Испанские монархи трудятся не покладая рук.

Сегодня король Филипп VI и его красавица жена королева Летиция принимали испанскую олимпийскую команду перед поездкой на Олимпийские игры 2021 года в Токио. Торжественный прием состоялся во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

На прием королева-консорт приехала в красном платье миди с замком посередине, без рукавов и с боковыми карманами. К наряду подобрала красные остроносые туфли на каблуках с открытыми пятками, распустила волосы, сделала аккуратный макияж и надела маску.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Король Филипп VI надел сегодня серый костюм, кажется, это любимый цвет в гардеробе испанского монарха. К нему Его Величество подобрал светлую рубашку и синий галстук в полоску. Королевская чета была запечатлена со спортсменами во дворце, все они были в масках на лицах.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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А на днях Летиция и Филипп присутствовали на государственной церемонии чествования жертв коронавируса в Королевском дворце в Мадриде. Тогда Летиция облачилась в синее платье длины ниже колен с тонким поясом на талии и неглубоким V-образным декольте. Нам нравятся яркие оттенки в образах супруги короля, а какой образ вам симпатизирует больше?

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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