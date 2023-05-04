В красном платье и любимой тиаре: королева Летиция на банкете во дворце

Президент Колумбии Густаво Петро и первая леди Вероника Алькосер встретились с королевой Летицией и королем Филиппом VI еще днем на церемонии приветствия. А вечером посетили банкет.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Колумбии / Фото: Associated Press

Королева Летиция надела в этот вечер красное платье с короткими рукавами и баской от Carolina Herrera силуэта "русалка" с легким шлейфом. Дополнила образ любимой цветочной тиарой. Это творение ювелира Мельерио состоит из пяти драгоценных цветков, соединенных золотыми веточками и листьями.

У Летиции были распущены волосы, на лице был вечерний макияж, а в ушах сверкали серьги-гвоздики с бриллиантами. Супруг королевы Филипп был в черном фраке, брюках в тон, белом жилете и белоснежной рубашке.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

А вот первая леди Колумбии надела синее платье с кейп-накидкой и неглубоким V-образным декольте. У нее был светлый маникюр, укладка, красивый макияж на лице, а из украшений - тонкая подвеска на шее, браслет и серьги.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Известно, что сегодня Летиция и Филипп вылетят в Лондон, где 6 мая примут участие в коронации короля Чарльза и королевы Камиллы. В пятницу, 5 мая, состоится прием в Букингемском дворце, на котором они, скорее всего, будут присутствовать.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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