В красном платье и рубиновых серьгах: королева Максима с мужем на торжественном концерте

51-летняя королева Максима прибыла на мероприятие в вечернем алом платье с цветочным принтом из шифоновой ткани от Rebecca de Ravenel. У наряда был многослойный подол и прозрачные объемные рукава, талию королева подчеркнула черным широким плетеным поясом с кисточками. На плече у супруги монарха висел черный платок, а в руках она держала миниатюрный клатч Gianvito Rossi. Обута королева была в черные босоножки на платформе и каблуках. Волосы у Максимы были распущены и уложены красивыми волнами, в ушах были цветочные серьги с рубинами, а на лице - насыщенный вечерний макияж.

Королева Максима та король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук c пестрым принтом.

На концерте также присутствовали дочери королевской четы – принцесса Ариана – и наследница королевского престола – принцесса Катарина-Амалия. Старшая надела темно-синее платье с вырезом в форме сердца на груди от LK Bennett, а в руках держала серебристую сумку от Asos и обута была в босоножки оттенка металлик от Aquazzura.

А ее младшая сестра Ариана была в черном брючном костюме от Sandro Paris, под который подобрала шелковый белый топ, в руках держала белый плетеный клатч Marina Raphael и обула черные босоножки на шпильках.

Принцессы Ариана и ее старшая сестра Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Максима приезжала с визитом в Италию, где посещала общественный парк Biblioteca degli alberi в Милане.

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