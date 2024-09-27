В красном платье и в бежевом тренче: королева Летиция приехала в Милан

Королева Летиция посетила Милан, чтобы принять участие в мероприятии, организованном Институтом молекулярной онкологии FIRC, которое укрепляет сотрудничество между Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC) и итальянской AIRC.

Для нового появления на публике королева выбрала красное платье длины миди от Salvatore Ferragamo из коллекции весна-лето 2019 с резинкой на талии, которое уже носила ранее, поверх которого набросила бежевый тренч.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Она дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками на каблуках Magrit, а в руках несла сумку в цветочный принт от Furla. Летиция распустила волосы, сделала макияж в своих любимых оттенках и дополнила образ серьгами-кабошонами с рубинами от Aldao1911. Она выглядела очень элегантно и ярко и блистала перед камерами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королева Летиция посетила открытие нового сезона 2024/25 в Королевском театре в Мадриде, где появилась в черном платье H&M с пикантным декольте и произвела фурор.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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