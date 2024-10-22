В красном платье и жемчугах: эффектная королева Мэри появилась на торжественном ужине

Королева Мэри и король Фредерик X посетили торжественное мероприятие в Берлине и была запечатлена в президентском дворце Бельвю.

Королевская чета посетила официальный ужин, на котором собрались главы государств Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, ознаменовав 25-ю годовщину посольств северных стран в Берлине.

Для торжественного выхода королева Мэри выбрала красное платье А-силуэта с короткими рукавами и поясом на талии. 52-летняя королева дополнила образ эффектными серьгами с бриллиантами и жемчугом, сделала выразительный макияж глаз и собрала волосы в низкий пучок. У Ее Величества был светлый маникюр, несколько колец с жемчугом и камнями на пальцах, два браслета на запястьях и белый клатч, расшитый жемчугом в руках. Туфли у Мэри также были красного цвета и на каблуках. Король Фредерик X надел черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

В Instagram датской королевской семьи поделились видео с мероприятия, показав, в какой атмосфере оно прошло.

Днем ранее мы показывали первый образ королевы Мэри из их поездки в Германию.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

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