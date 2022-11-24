В красном платье и замшевых сапогах: Джилл Байден с мужем угощали военных ужином

Первая леди США отпраздновала День благодарения вместе с военными и их семьями.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден на днях посетили авиабазу морской пехоты Черри-Пойнт в Гейвлоке, штат Северная Каролина, где приняли участие в праздновании Дня благодарения вместе с военными и их семьями.

Фотографы засняли президентских супругов еще на южной лужайке Белого дома, когда они направлялись к самолету. Первая леди мило встретила папарацци и помахала им рукой.

На авиабазе Байдены, надев фартуки, угощали военнослужащих и членов их семей ужином.

Миссис Байден была в красном платье и черном жакете. На талии у нее был черный пояс с металлической пряжкой в виде жука. На шею Джилл накинула черный бархатный шарф и дополнила аутфит кожаными перчатками. На ногах у нее были замшевые сапоги.

Джилл уложила волосы в любимую прическу с локонами и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были элегантные серьги с массивными бриллиантами, а на шее висели золотые цепочки.

Президент надел темно-синий классический костюм, белую рубашку, сине-желтый полосатый галстук, синие носки в голубой мелкий горох и черные туфли.

Читайте также: