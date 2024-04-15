В красном платье и замшевых сапогах: пресс-секретарь Байдена на работе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне яркий образ в одном из любимых нарядов.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На женщине было красное платье миди с круглым вырезом, короткими рукавами-рюшами и завязанным узлом на талии. Наряд Карин скомбинировали с черными высокими замшевыми сапогами на каблуках и черными капроновыми колготами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Как всегда, пресс-секретарь уложила волосы в объемные кудри и сделала макияж с персиково-черными тенями. В ушах у нее были золотые серьги-кольца с бриллиантами, а на руке – серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер предстала перед журналистами в мандариновом платье и с жемчужными серьгами.

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