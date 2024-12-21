В красном платье и замшевых туфлях: красивая Джилл Байден почитала детям рождественскую историю

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден навестили пациентов в Детской национальной больнице в Вашингтоне. Первая леди прочитала детям книгу "Была ночь перед Рождеством", а президент в это время играл с одним из маленьких пациентов, который вышел к ним.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джилл выглядела красиво в красном платье миди с короткими рукавами и тканевым поясом на талии. Наряд она дополнила красными замшевыми туфлями, макияжем смоки-айс, серьгами-снежинками с камнями в ушах и цепочкой с подвеской на шее. На лице у нее были оптические очки.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо был одет в классический черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук с принтом, которые скомбинировали с черными туфлями.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

В этот день президентские супруги также сделали групповую фотографию вместе с сотрудниками Белого дома. Так как фотографировались на улице, Джилл одела сверху красное пальто без воротника и черные перчатки.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, ранее фотографы запечатлели, как президентские супруги шли из самолета вместе с маленьким внуком.

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