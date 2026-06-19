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В красном платье и замшевых туфлях-лодочках: королева Максима сводила императора Японии в музей
Королева Нидерландов Максима и император Японии Нарухито посетили Рейксмузеум.
Там они осмотрели реставрационные работы над картиной Рембрандта «Ночной дозор» во время второго дня государственного визита в Амстердаме.
Во время осмотра знаменитой Галереи Почета они увидели различные шедевры искусства.
Для этого выхода королева выбрала платье красного цвета с роскошной накидкой от Модного дома Natan — ее любимого бренда. Наряд был длины до колен, сочетала его Максима с красными туфлями из замши на каблуках с прозрачными вставками, красным клатчем и жемчужными украшениями — серьгами, брошью и браслетом.
У королевы была красивая укладка волнами и макияж на лице, ногти она покрыла насыщенный красным лаком, а на запястье у нее были часы на черном кожаном ремешке, а также несколько золотых браслетов.
Ранее королевская семья Нидерландов устроила банкет для гостей из Японии, где появились две дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы.