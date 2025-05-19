В красном платье и жакете: герцогиня Софи с мужем принцем Эдвардом на Виндзорском конном шоу

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

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Вместе с Софи и Эдвардом на мероприятии присутствовал король Чарльз. Недавно во время садовой вечеринки в Букингемском дворце он публично рассказал о состоянии своего здоровья, заявив, что настроен оптимистично.

На конном шоу король выглядел расслабленным и веселым, он был в сером клетчатом костюме, белой рубашке и полосатом сине-зеленом галстуке, а также в солнцезащитных очках. Его младший брат принц Эдвард также облачился в клетчатый костюм и синие брюки.

Король Чарльз и принц Эдвард / © Getty Images

Герцогиня Софи появилась на мероприятии в платье Ghost London ярко-красного цвета в мелкий принт, а сверху надела твидовый жакет цвета экрю Isabel Marant. Аутфит герцогиня Эдинбургская дополнила эспадрильями от Toms. Волосы ее были собраны в низкий хвост, в ушах были цветочные серьги, а на ногтях светлый маникюр.

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Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

Королевское конное шоу в Виндзоре, основанное в 1943 году, было фаворитом покойной королевы Елизаветы II. Она посетила это мероприятие в последний раз в 2022 году, всего за несколько месяцев до своей смерти, и регулярно посещала его с момента его основания.