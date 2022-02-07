В красном платье и золотых украшениях: эффектный выход первой леди США

Выступление было довольно драматичным.

Сегодня, 7 февраля, Джилл Байден выступила на Национальном законодательном саммите в отеле Marriott Marquis.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден объявила, что к ее большому сожалению инициатива президента, которая касается бесплатных муниципальных колледжей, не нашла достаточной поддержки и не будет включена ни в один законопроект о социальных расходах, который пытаются принять демократы в Конгрессе.

Джилл Байден / Associated Press

Первая леди, которая преподает английский язык и писательское мастерство в муниципальном колледже Северной Вирджинии, сказала, что была «разочарована», когда стало ясно, что план муниципального колледжа не может быть включен в бюджет.

Джилл Байден / Associated Press

Следует признать, что выглядела Джилл во время выступления очень эффектно. Она надела красное платье с короткими рукавами и широким поясом на талии, золотые сережки и браслет из тонкой цепочки, который мы уже видели на ней ранее.

Джилл Байден / Associated Press

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