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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В красном платье и золотых украшениях: королева Матильда посетила церемонию

Бельгийская королева Матильда посетила торжественное мероприятие в Брюсселе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество приняла участие в церемонии награждения премий Baillet Latour Biomedical Award 2025.

Эта премия ежегодно вручается с 2022 года перспективным молодым исследователям Бельгии в области биомедицинских наук. В этом году она отмечает работу молодого исследователя в области сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приехала на мероприятие в красном платье, дополнив образ крупными золотыми серьгами, несколькими золотыми браслетами и часами на запястье, сделала свою фирменную укладку и легкий дневной макияж.

«Королева вручает премию Baillet Latour Biomedical Award Коралине Радермекер из @universitedeliege за ее исследование роли нейтрофилов в здоровой легочной ткани в отсутствие патогенов.

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Фонд Baillet Latour поддерживает молодых исследователей, проводящих перспективные исследования в области биомедицинских наук в Бельгии. Премия Baillet Latour гарантирует победителю финансовую поддержку в размере одного миллиона евро в течение пяти лет для его работы», — говорится в сообщении королевского дворца Бельгии в Instagram.

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