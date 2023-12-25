В красном платье и золотых украшениях: шведская кронпринцесса Виктория поздравила всех с Рождеством

На Святвечер, 24 декабря, шведская кронпринцесса Виктория поздравила всех со светлым праздником - Рождеством Христовым.

46-летняя наследница престола прочитала в видео Рождественское Евангелие, трансляция проводилась на шведском телевидении, но также его опубликовали и в соцсетях королевской семьи.

Рождественское Евангелие — это отрывок из Библии (Евангелие от Луки 2:1–20), в котором рассказывается о рождении Иисуса и который зачитывают во многих церквях и домах во время рождественских праздников. Чтение было записано в дворцовой церкви Королевского дворца в Стокгольме.

В видео Виктория появилась в красном платье от бренда Victoria Beckham. Наряд полностью не было видно, но это платье длины миди с рукавом летучая мышь. Дополнила наряд кронпринцесса своей любимой прической с низким пучком и золотыми украшениями.

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