В красном платье модного цвета: жена премьер-министра Риши Сунака очаровала вечерний образом на банкете

43-летняя супруга британского политика отдала предпочтение однотонному вечернему платью.
Король Великобритании Чарльз III и его супруга королева Камилла устроили в Букингемском дворце государственный банкет в честь президента Южной Кореи Юн Сук Йоля и его супруги Ким Кеон Хи. Государственный банкет посетили принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Глостерские. Также среди гостей мероприятия были премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти. Пару сфотографировали в Букингемском дворце, когда они направлялись на банкет.
На премьер-министре был классический черный смокинг-тройка, который он носил с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а вот Акшата отдала предпочтение платью в самом модном оттенке этой осени - насыщенно винному.
Платье женщины было шелковым, от бренда Saloni. У него были рукава три четверти, высокая горловина и складки на рукавах. Образ она дополнила черным клатчем, сатиновыми туфлями с бантами и парой сережек с рубинами и бриллиантами.
Также особое внимание на этом банкете привлекла принцесса Кейт, поскольку появилась в тиаре Strathmore Rose принадлежавшей матери королевы Елизаветы II, украшение не видели на публике почти сто лет.
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