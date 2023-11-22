В красном платье модного цвета: жена премьер-министра Риши Сунака очаровала вечерний образом на банкете

Король Великобритании Чарльз III и его супруга королева Камилла устроили в Букингемском дворце государственный банкет в честь президента Южной Кореи Юн Сук Йоля и его супруги Ким Кеон Хи. Государственный банкет посетили принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Глостерские. Также среди гостей мероприятия были премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти. Пару сфотографировали в Букингемском дворце, когда они направлялись на банкет.

На премьер-министре был классический черный смокинг-тройка, который он носил с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а вот Акшата отдала предпочтение платью в самом модном оттенке этой осени - насыщенно винному.

Платье женщины было шелковым, от бренда Saloni. У него были рукава три четверти, высокая горловина и складки на рукавах. Образ она дополнила черным клатчем, сатиновыми туфлями с бантами и парой сережек с рубинами и бриллиантами.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Также особое внимание на этом банкете привлекла принцесса Кейт, поскольку появилась в тиаре Strathmore Rose принадлежавшей матери королевы Елизаветы II, украшение не видели на публике почти сто лет.

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

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