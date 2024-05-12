В красном платье на бретельках: яркая Меган Маркл выступила на мероприятии, посвященном женщинам

Герцогиня Сассекская во время визита в Нигерию носила не только белые наряды.

Меган присоединилась к откровенной панельной дискуссии во второй день ее поездки в Нигерию вместе с принцем Гарри.

Около 50 ведущих женщин из различных слоев нигерийского общества, включая политику, бизнес, средства массовой информации и культуру, посетили сессию, где выступила с речью и герцогиня.

"Я просто польщена и вдохновлена. С тех пор, как мы приехали, прошли 24 часа, как вихрь, и я очень быстро поняла, что мне нужно носить больше ярких цветов, чтобы я могла соответствовать всем вам и вашей невероятной моде!", - сказала в своей речи Меган.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская приехала на мероприятие в красном сарафане на тонких бретельках от нигерийского бренда Oríré, дополнив лук лаконичными золотыми серьгами Kimai Jewelry и тонким колье из бриллиантов Logan Hollowell Jewelry. Герцогиня носила тот же теннисный браслет Ariel Gordon Jewelry с шестигранным бриллиантом, браслет Сartier "Love" из желтого золота и свои кольца. Волосы собрала в пучок и сделала красивый макияж.

"Я очень потрясена. Поэтому я хочу начать с того, что хочу сказать вам большое спасибо за то, как любезны вы все были, приветствуя меня и моего мужа в этой стране", — сказала Меган, сделав короткую паузу, прежде чем добавить к аплодисментам: "Моей стране".

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Герцогиня рассказала о том, что почувствовала после того, как в результате генеалогического теста она обнаружила, что на 43% она нигерийка, Меган ответила, что первое, что она сделала, это "позвонила маме, потому что хотела узнать, знает ли она об этом", пишет People.

"Поскольку вы афроамериканец, отчасти это связано с тем, что вы не так много знаете о своем происхождении, а также о том, откуда вы родом", - продолжила она. "И нам обоим было интересно узнать больше и понять, что это на самом деле означает".

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Мероприятие, которое состоялось в столице страны Абудже, подчеркнуло важность женского лидерства и расширения прав и возможностей в обеспечении позитивных изменений во всем мире. Меган, которая известна своей правозащитной деятельностью в области прав женщин и гендерного равенства, поделилась идеями и опытом из своего собственного путешествия во время мероприятия.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Напомним, во время торжественного ужина герцогиня блистала в белом платье без бретелек.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

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