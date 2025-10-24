В красном платье с баской и шляпе: красивая принцесса София приехала на модную выставку

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Реклама

Принцесса София предоставила коллекцию своих шляп для новой выставки моды. Королевская мать четверых детей, вместе с сестрой короля Карла XVI Густава, принцессой Кристиной, открыли новую выставку «Hat Couture» в Королевской оружейной палате в Стокгольме.

София выглядела сияющей в красном платье с бархатным ободком на голове и туфля-лодочках и сделала красивую прическу и макияж. Принцесса предоставила несколько своих шляп для выставки, в частности желтую соломенную шляпу от Джоанн Эдвардс, которую она надевала на благодарственный молебен в 2023 году в честь 50-летия своего свекра на престоле, а также розовая шляпа, которую она надевала на крестины сына принцессы Мадлен, принца Николаса, в 2015 году.

Помимо головных уборов Софии и Кристины на выставке представлены и другие шляпы, которые носили члены королевской семьи Швеции «с середины XX века и до 2000-х годов».