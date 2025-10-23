В красном платье с белым воротником: новый яркий образ Елены Зеленской

Елена Зеленская

Елена Зеленская обратилась в формате онлайн к участницам Украинского женского конгресса — 2025. Мероприятие посвящено историям женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину.

«Когда видим, как женщины меняют профессии — монтируют солнечные электростанции, осваивают станки, собирают дроны, управляют тяжелым транспортом, — речь идет только о новых обязанностях, которых добавила война, или еще и о самореализации? На мой взгляд, когда человек делает смелый сознательный шаг, он всегда делает его навстречу себе. Быть собой — не что-то постоянное. Это всегда развитие», — сказала супруга президента.

На видео Зеленская предстала в красивом ярком образе. На ней было элегантное красное платье приталенного силуэта с красным широким поясом, который подчеркнул ее талию. Наряд имел акцентный белый закругленный воротник и белые манжеты.

Елена собрала волосы в хвост, сделала макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами-пусетами.

