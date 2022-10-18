В красном платье с кейп-накидкой: красивая королева Летиция на приеме в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер вчера днем принимали у себя в гостях, во дворце Бельвю в Берлине короля Испании Филиппа VI и его жену королеву Летицию.

Королева Летиция и король Филипп VI в Германии / Фото: Associated Press

А вечером организовали для них прием в президентском дворце Бельвю.

На вечернем приеме 50-летняя королева Летиция появилась в красном платье в пол с кейп-накидкой от Stella McCartney, которое ранее уже надевала по случаю дня рождения короля Нидерландов Виллема-Александра в 2017 году в Гааге.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Это платье из старой коллекции, стоимостью 2764 доллара королева сочетала с золотым клатчем, драгоценным браслетом с красными камнями на запястье, а также серьгами-висюльками с такими же камнями. У Летиции была вечерняя прическа и насыщенный вечерний макияж.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп был в черном смокинге, жилете, белоснежной рубашке и брюках. Также на нем был галстук-бабочка и идеально начищенные туфли.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер также надел черный костюм на прием, а его супруга Эльке Бюденбендер была в черных туфля-лодочках и с крупным колье на шее. Первая леди Германии дополнила образ лаконичной прической и макияжем.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Читайте также: