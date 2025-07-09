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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В красном платье с кейпом и любимой тиаре свекрови: принцесса Кейт посетила торжественный банкет

Принц и принцесса Уэльские посетили государственный банкет в Виндзорском замке, организованный в честь президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Ранее днем Кейт и Уильям встретили гостей из Франции на базе ВВС Нортхолт, где принцесса появилась в элегантном пудровом аутфите от Christian Dior, шляпе от Jess Collett, туфлях-лодочках из замши, жемчужных серьгах принцессы Дианы и жемчужном ожерелье королевы Елизаветы II.

На вечернем банкете Кейт появилась в красном макси-платье созданное Сарой Бертон для Givenchy с кейпом и струящимся подолом, в руках у принцессы был небольшой клатч, тоже Givenchy, а вечерний образ дополняли серьги-люстры Greville, тиара «Узелки любви» принцессы Дианы и Орден королевской семьи.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Принц Уильям был в смокинге, как и остальные мужчины королевской семьи.

На официальной странице Уэльских в Instagram опубликовали фотографию пары, сделанную в этот вечер.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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