В красном платье с кейпом и любимой тиаре свекрови: принцесса Кейт посетила торжественный банкет

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Реклама

Ранее днем Кейт и Уильям встретили гостей из Франции на базе ВВС Нортхолт, где принцесса появилась в элегантном пудровом аутфите от Christian Dior, шляпе от Jess Collett, туфлях-лодочках из замши, жемчужных серьгах принцессы Дианы и жемчужном ожерелье королевы Елизаветы II.

На вечернем банкете Кейт появилась в красном макси-платье созданное Сарой Бертон для Givenchy с кейпом и струящимся подолом, в руках у принцессы был небольшой клатч, тоже Givenchy, а вечерний образ дополняли серьги-люстры Greville, тиара «Узелки любви» принцессы Дианы и Орден королевской семьи.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Принц Уильям был в смокинге, как и остальные мужчины королевской семьи.

Реклама

На официальной странице Уэльских в Instagram опубликовали фотографию пары, сделанную в этот вечер.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских