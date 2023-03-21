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В красном платье с перфорацией: эффектная Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
728
Время на прочтение
1 мин
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В красном платье с перфорацией: эффектная Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США пополнила гардероб новой яркой вещью.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в праздновании Навруза в Восточной комнате Белого дома. Это праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. 

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такого события первая леди выбрала эффектный аутфит. Она надела интересное красное платье миди с перфорацией в форме букв.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-шарами. На руках у нее были золотые часы, браслеты золотые и из бисера, а на шее – подвески на цепочках. Французский маникюр завершил лук миссис Байден.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джо Байден в День святого Патрика появился в Белом доме в зеленом галстуке с трилистником и носках в зеленый горошек.

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Дата публикации
Просмотры
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