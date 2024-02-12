В красном платье с пикантным декольте и на шпильках: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб новым красным нарядом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пришла на очередной брифинг в Вашингтоне в ярком образе.
Карин надела красное рельефное платье ниже коленей и с короткими рукавами. Наряд имел воротник и пикантное декольте.
Аутфит пресс-секретарь дополнила любимыми бархатными бежевыми туфлями на шпильках и с ремешками.
Жан-Пьер, как всегда, была с объемными кудрями и макияжем с персиковыми тенями. Уши она украсила золотыми овальными серьгами с камнями, а руку – серебряным браслетом. Светло-бежевый маникюр завершил ее лук.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к прессе в брючном костюме и блузке с пикантным вырезом.
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