В красном платье с пикантным декольте: великая герцогиня Стефания на новогоднем приеме

Великий герцог Гийом и великая герцогиня Стефания / © Instagram королевской семьи Люксембурга

Великая герцогиня Стефания и великий герцог Гийом предстали на банкете в торжественных одеяниях. На герцогине было красное макси-платье с глубоким вырезом на декольте и струящейся плиссированной юбкой. Она подобрала к образу золотое украшение на шее в виде тиаре, массивное колье и серьги-висюльки, похоже, что весь гарнитур был из одного комплекта. Светлые волосы Стефания собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж.

Ее супруг великий герцог Гийом был одет в военную форму, и они оба были с орденами на желтых лентах.

В октябре 2025 года, напомним, великий герцог Анри передал трон своему старшему сыну Гийому, мы показывали ранее, как тогда прошла церемония отречения.