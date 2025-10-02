- Дата публикации
Общество
- Общество
В красном платье с поясом: жена премьер-министра Великобритании в ярком образе появилась на конференции
Виктория Стармер выглядела красивой и стройной.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его жена Виктория Стармер приняли участие в ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. Кир выступил со своей программной речью перед аудиторией.
Виктория появилась на мероприятии в ярком образе. На ней было красное платье приталенного силуэта с воротником, короткими рукавами и тканевым красным поясом на талии.
Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и украсила руку золотым браслетом.
Кир был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и темный галстук с принтом.
Напомним, Виктория Стармер на встречу с супругами Трампов одела зеленое платье с цветочным принтом.