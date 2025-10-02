ТСН в социальных сетях

Общество
117
1 мин

В красном платье с поясом: жена премьер-министра Великобритании в ярком образе появилась на конференции

Виктория Стармер выглядела красивой и стройной.

Алина Онопа
Кир и Виктория Стармер

Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его жена Виктория Стармер приняли участие в ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. Кир выступил со своей программной речью перед аудиторией.

Виктория появилась на мероприятии в ярком образе. На ней было красное платье приталенного силуэта с воротником, короткими рукавами и тканевым красным поясом на талии.

Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и украсила руку золотым браслетом.

Кир был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и темный галстук с принтом.

Напомним, Виктория Стармер на встречу с супругами Трампов одела зеленое платье с цветочным принтом.

117
