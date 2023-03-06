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В красном платье с рукавами-рюшами: яркий образ пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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В красном платье с рукавами-рюшами: яркий образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер любит красный цвет, поэтому в ее гардеробе много вещей такого оттенка.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела очередной брифинг в Вашингтоне. Она сначала предоставила слово спикеру Совета национальной безопасности Джона Кирби, а затем и сама выступила.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед журналистами пресс-секретарь появилась в ярком аутфите. Карин надела красное платье по фигуре, с узлом на талии и короткими рукавами с рюшами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила любимыми золотыми серьгами-гвоздями и кулоном-бриллиантом на тонкой цепочке. Она сделала макияж с акцентом на розовой помаде и завершила лук молочным маникюром.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин вышла к журналистам в белом топе и костюме мандаринового цвета.

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Дата публикации
Просмотры
342
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