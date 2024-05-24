В красном платье с рюшами и декольте: пресс-секретарь Байдена в элегантном образе посетила государственный ужин

Карин Жан-Пьер в обтягивающем наряде появилась на официальном мероприятии.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в государственном ужине по случаю визита в Вашингтон президента Кении Уильяма Руто с супругой Рейчел Руто.
Карин появилась там в элегантном обтягивающем корсетном красном платье до пола с фигурным декольте, бретельки которого были украшены разноцветными рюшами. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми туфлями.
Жан-Пьер имела объемную прическу с кудрями, макияж с пышными ресницами, круглые серьги и золотой браслет.
Напомним, Карин Жан-Пьер пришла на работу в лавандовом платье и высоких сапогах.
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