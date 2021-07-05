В красном платье с сексуальным декольте: Юлия Мендель ошеломила роскошным образом

Бывшая пресс-секретарь президента Украины снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный аутфит.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, опубликовала в Instagram новое фото. На нем она появилась в роскошном образе.
Юлия была одета в шелковое красное платье длины миди на тонких бретельках, с сексуальным декольте и разрезом сзади. Наряд она сочетала с черными туфлями на шпильках.
Аутфит Мендель дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде. Она кокетливо позировала перед зеркалом с лампочками.
"Как думаете, какое название книги? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике. По фото благодарна @katesench", — написала под снимком экс-пресс-секретарь.
Подписчики Юлии в восторге от ее лука.
"Роскошная", "Юля все красивее и красивее", "Ты такая красивая, я аж забыл, что хотел сказать", "Красотка", "Классное фото", — отметили поклонники Мендель в комментариях.
Напомним, Юлия Мендель написала о себе книгу и зачитала из нее отрывок.
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