В красном платье с сексуальным декольте: Юлия Мендель ошеломила роскошным образом

В красном платье с сексуальным декольте: Юлия Мендель ошеломила роскошным образом

Бывшая пресс-секретарь президента Украины снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный аутфит.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, опубликовала в Instagram новое фото. На нем она появилась в роскошном образе.

Юлия была одета в шелковое красное платье длины миди на тонких бретельках, с сексуальным декольте и разрезом сзади. Наряд она сочетала с черными туфлями на шпильках.

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Аутфит Мендель дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде. Она кокетливо позировала перед зеркалом с лампочками.

"Как думаете, какое название книги? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике. По фото благодарна @katesench", — написала под снимком экс-пресс-секретарь.

Подписчики Юлии в восторге от ее лука.

"Роскошная", "Юля все красивее и красивее", "Ты такая красивая, я аж забыл, что хотел сказать", "Красотка", "Классное фото", — отметили поклонники Мендель в комментариях.

Напомним, Юлия Мендель написала о себе книгу и зачитала из нее отрывок.

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Образы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

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