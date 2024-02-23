В красном платье с запахом: экс-премьер Британии Лиз Трасс выступила на конференции

Элизабет Трасс в наряде до колен вышла в свет.

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила на конференции консервативных политических действий, 2024 CPAC, в Национальной гавани в Оксон-Хилл, штат Мэриленд.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Там политик предстала в эффектном аутфите. На ней было красное платье до колен с запахом и пикантным вырезом.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Трасс сделала аккуратную укладку и макияж с бежевыми тенями. В ушах у нее были золотые серьги, на шее – золотая цепочка, а на руке – браслет.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Напомним, Лиз Трасс в платье миди мандаринового цвета с глубоким декольте, короткими рукавами и плиссированной юбкой появилась на коронации Чарльза III.

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