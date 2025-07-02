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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В красном платье в горошек и с V-образным вырезом: верховная представительница ЕС Кая Каллас на деловой встрече

Главная дипломат ЕС в наряде с принтом polka dot предстала на встрече.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Экс-премьер-министр Эстонии, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Китая Ван И.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Каллас появилась на встрече в женственном аутфите. На ней было красное платье миди с принтом polka dot, короткими рукавами-фонариками и V-образным вырезом.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Наряд Кая скомбинировали с красными туфлями на широких стойких каблуках. Она слегка накрасила ресницы, украсила уши серьгами-гвоздями, шею – цепочкой с подвеской, а руки – часами и деликатным браслетом.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Напомним, Кая Каллас во время круглого стола министров иностранных дел ЕС предстала в светлой блузке с вырезом и темно-синей юбке-карандаше.

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