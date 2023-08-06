В красном плиссированном платье и шлепках: королева Летиция сходила на семейный обед в Пальма-де-Майорке

Испанская королева выбрала для своего выхода наряд от демократического бренда.
Королева Испании Летиция вместе с семьей сходила на обед в ресторан Mia в Пальма-де-Майорке. Папарацци запечатлели, как семья выходила из заведения.
Летиция вела за руку принцессу Греческую и Датскую – Ирене, которая является сестрой испанской королевы Софии и короля Греции Константина II.
На семейном обеде были также королева София, король Испании Филипп VI и принцессы Леонор и София.
Летиция, как всегда, выглядела великолепно. На ней было красное плиссированное платье миди с американской проемом от бренда Mango, которое она сочетала с шлепками с камнями. Талию она подчеркнула красным поясом-веревкой.
Свой аутфит Ее Величество дополнило розово-белым клатчем с принтом от бренда Feel Mallorca. На пальце у нее было кольцо от Coreterno из 18-каратного желтого золота. Летиция сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными серьгами.
Напомним, на традиционном летнем приеме для власти и представителей всех слоев общества Балеарских островов во дворце Маривент на Майорке королева Летиция появилась в красивом платье с голубым принтом из коллаборации Desigual x Stella Jean.
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