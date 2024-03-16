В красном пончо с бахромой и цветных брюках: 92-летняя артистка в ярком образе сияла на премьере фильма

Рита Морено на собственном примере демонстрирует, что хорошо выглядеть можно в любом возрасте.

Пуэрто-рыканская и американская певица, актриса и танцовщица Рита Морено попала под прицел папарацци, когда приехала на премьеру фильма The Prank, которая состоялась в The Montalban в Лос-Анджелесе.

Знаменитость показала стильный образ lady in red. На ней было красное пальто с прорезанными рукавами и красная повязка на голове, которые она дополнила стеганной красной сумочкой.

Рита Морено / Фото: Getty Images

На ивенте Морено сняла верхнюю одежду и предстала в красном пончо с бахромой и в разноцветных широких штанах. Обута она была в красные замшевые туфли.

Рита Морено / Фото: Getty Images

Рита была с седыми волосами, макияжем с акцентом на глазах, золотой цепочкой с подвеской на шее и парными кольцами на пальце.

Артистка выглядела прекрасно и была в хорошем настроении. Она мило улыбалась фотографам и всем присутствующим.

Напомним, Рита Морено на премии "Оскар" сияла в элегантном черном бархатном платье с гофрированными рюшами от бренда Badgley Mischka, оперных черных перчатках и черном парике.

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