В красном сарафане и питоновых сандалиях: красивая Иванка Трамп с семьей прогулялась по Венеции

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их детьми приехала в Венецию на роскошную свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес.

Перед трехдневным празднованием у Иванки с семьей было время, чтобы прогуляться по романтическому городу, поплавать на лодке и гондоле и пофотографироваться. В Instagram она опубликовала серию интересных снимков, подписав их: «Из Венеции с любовью».

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с семьей / © Instagram Иванки Трамп

Иванка продемонстрировала игривый образ в красном платье миди А-силуэта с завязками на шее, которые переходили в большой бант. Наряд она дополнила питоновыми сандалиями.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На других фото она предстала в зеленом платье и белом костюме с красно-оранжевым принтом.

Иванка Трамп с детьми / © Instagram Иванки Трамп

На фотографиях дочь президента позировала как сама, так и с мужем и детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.

Иванка Трамп с семьей / © Instagram Иванки Трамп

Дети Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, папарацци подловили Иванку Трамп с семьей по дороге на водное такси.