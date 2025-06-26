- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 2551
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном сарафане и питоновых сандалиях: красивая Иванка Трамп с семьей прогулялась по Венеции
Дочь президента США показала милые семейные фото из Италии.
Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их детьми приехала в Венецию на роскошную свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес.
Перед трехдневным празднованием у Иванки с семьей было время, чтобы прогуляться по романтическому городу, поплавать на лодке и гондоле и пофотографироваться. В Instagram она опубликовала серию интересных снимков, подписав их: «Из Венеции с любовью».
Иванка продемонстрировала игривый образ в красном платье миди А-силуэта с завязками на шее, которые переходили в большой бант. Наряд она дополнила питоновыми сандалиями.
На других фото она предстала в зеленом платье и белом костюме с красно-оранжевым принтом.
На фотографиях дочь президента позировала как сама, так и с мужем и детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.
Напомним, папарацци подловили Иванку Трамп с семьей по дороге на водное такси.