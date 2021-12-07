В красном брючном костюме и с новой прической: Елена Зеленская на открытии форума

Елена Зеленская открыла форум "Украина 30. Саммит. Дети".

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в открытии Всеукраинского форума "Украина 30. Саммит. Дети". Он является частью серии мероприятий, посвященных 75-летию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Поздравить фонд с юбилеем собрались представители украинского правительства и посольств.

Во время открытия форума супруга Президента Украины в своем приветственном слове отметила историческую роль ЮНИСЕФ как одного из тех учреждений, которые заложили основы современного мира и изменили отношение к детям как к личностям с беспрекословными правами.

На сцену Елена Зеленская вышла в насыщенно-красном брючном костюме, светлой рубашке под жакетом и светлых остроносых туфлях-лодочках. У первой леди была лаконичная прическа, волосы она выкрасила в чуть более темный цвет, а также ей сделали классический дневной макияж. В своей речи Елена сказала:

"Через 13 лет после основания ЮНИСЕФ появилась Декларация прав ребенка – главные принципы безопасности и благополучия детей, которыми руководствуемся до сих пор. Тогда считалось, что организация будет временной. Но вызовов оказался таким, что сегодня ЮНИСЕФ отмечает уже 75-летие! Этот фонд присутствует в 190 странах – везде, где нужно защитить детские права и жизнь, обеспечить детство, образование, здоровье и равные возможности.

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Горжусь, что как первая леди есть возможность сотрудничать с офисом ЮНИСЕФ в Украине @unicef_ukraine, и это сотрудничество закреплено в двух меморандумах. Основные пункты в них – об улучшении качества питания в образовательных учреждениях Украины; о распространении здорового образа жизни среди детей и молодежи; о повышении осведомленности о здоровом питании среди родителей и педагогов. Мы сотрудничаем в обеспечении равных прав и возможностей для девочек и мальчиков, в создании безбарьерной среды для детей и родителей с детьми.



Итак, уважаемый юбиляр, с вами мы двигаемся вперед, меняемся и меняем жизнь вокруг себя.

Вдохновляйте мир и нас и дальше!

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