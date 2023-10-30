В красном свитере и брюках-палаццо: стильный лук жены Риши Сунака

Акшата Мурти удачно сочетала в своем образе красный и серый цвета.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти встретились на Даунинг-стрит, 10 с благотворителями Королевского британского легиона и купили у них значки в виде мака.
Супруги друг другу прикрепили маки на грудь и пофотографировались.
Акшата была одета в красный свитер и серые брюки-палаццо со стрелками. Обута она была в красные замшевые туфли.
Мурти сделала аккуратную укладку, легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами, а руки – браслетом и кольцом.
На Риши был черный классический костюм, белая рубашка, бордовый галстук в мелкие пятнышки и черные кожаные туфли.
Напомним, Акшата Мурти сходила на вечеринку в цветочном платье с декольте.
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