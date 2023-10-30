В красном свитере и брюках-палаццо: стильный лук жены Риши Сунака

Акшата Мурти удачно сочетала в своем образе красный и серый цвета.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти встретились на Даунинг-стрит, 10 с благотворителями Королевского британского легиона и купили у них значки в виде мака.

Супруги друг другу прикрепили маки на грудь и пофотографировались.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Акшата была одета в красный свитер и серые брюки-палаццо со стрелками. Обута она была в красные замшевые туфли.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Мурти сделала аккуратную укладку, легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами, а руки – браслетом и кольцом.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

На Риши был черный классический костюм, белая рубашка, бордовый галстук в мелкие пятнышки и черные кожаные туфли.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Напомним, Акшата Мурти сходила на вечеринку в цветочном платье с декольте.

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