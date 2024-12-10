В красном свитере и широких джинсах: стильный образ Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила киевский центр организации "Відчуй", который занимается реабилитацией детей и взрослых с нарушениями слуха.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Иногда это называют "тихой" травмой, потому что, мол, есть более "видимые" и "насущные". Но нарушение слуха — врожденное или приобретенное во время войны — такая же проблема, которая требует внимания, как и другие ранения или диагнозы…

Недавно разработали и программу восстановления для военных, частично или полностью потерявших слух, защищая украинцев. Спасибо за важную работу. Уровни возможности для каждого украинца и украинки – именно то, что отстаиваем сейчас, – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в стильном образе. На ней был красный свитер свободного кроя и широкие темно-синие джинсы, которые она скомбинировала с обувью с кислотно-желтой подошвой. У Елены была укладка с боковым пробором и лаконичные серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме цвета бургунди и черной рубашке выступила на национальном форуме.

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