В красном трикотажном платье: новый образ пресс-секретаря Байдена на брифинге

Джен Псаки пополнила гардероб новым платьем.

42-летняя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки любит яркие цвета в своих деловых образах, поэтому часто появляется в платьях-футлярах сочных оттенков или жакетах тоже довольно кричащих цветов, хотя и строгих фасонов.

Джен Псаки / Associated Press

На брифинге в Белом доме 25 августа она появилась в новом деловом аутфите - красном трикотажном платье с длинными рукавами. В этот раз ювелирных украшений под свой наряд пресс-секретарь не надела, кроме обручального кольца, а вот на руке у нее был браслет-фенечка.

Джен Псаки / Associated Press

А в прошлый раз Псаки надевала яркий жакет цвета фуксии.

Джен Псаки / Associated Press

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