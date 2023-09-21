В красном твидовом жакете и объемном парике: Брижит Макрон продемонстрировала эффектный аутфит

Брижит Макрон вместе с королевой Камиллой, которая с мужем, королем Чарльзом III, прибыла с официальным визитом во Францию, посетили Национальную библиотеку в Париже, где состоялось открытие новой британско-французской литературной премии.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Associated Press

После этого первая леди и Ее Величество побывали в гимназии в Сен-Дене, недалеко от Парижа, где встретились с детьми и пообщались с ними.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Associated Press

Брижит продемонстрировала стильный яркий образ. На ней был красный удлиненный твидовый жакет от Chanel и черные прямые брюки со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными кожаными ботильонами.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Свой аутфит Макрон дополнила объемным париком, украшением на шею, кольцами на пальцах и макияжем смоки-айс.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла предпочла белое пальто без воротника от Fiona Clare, черно-белое платье с принтом и туфли Chanel.

Напомним, на государственном банкете Брижит Макрон появилась в элегантном темно-синем платье макси с прозрачными рукавами, которое на воротнике, манжетах и линии талии было украшено камнями.

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